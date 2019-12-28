الشوط الأول: الأهلي (1)-(0) بلاتينيوم.. دوري أبطال أفريقيا

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نظيره بلاتينيوم بطل زيمبابوي، على استاد السلام، في مباراة ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا. تشكيل الأهلي: حراسة المرمى: محمد الشناوي. Advertisements خط الدفاع: أحمد فتحي- سعد الدين سمير- أيمن أشرف- على معلول. خط الوسط: عمرو السولية- أليو ديانج- وليد سليمان- أحمد الشيخ- جونيور أجاي. خط الهجوم: وليد أزارو. أبرز أحداث اللقاء: د8: جووووووووووووول وليد سليمان يحرز الهدف الأول برأسية رائعة

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