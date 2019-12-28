نيابة عن ولي العهد .. نائب أمير منطقة الرياض يتوج الفائزون بكأس ولي العهد لجياد الإنتاج والمستورد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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نيابة عن ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، رعى الأمير محمد بن عبدالرحمن نائب أمير منطقة الرياض مساء اليوم حفل سباق الخيل السنوي على كأسي ولي العهد لجياد الإنتاج والمستورد.

وعقب نهاية الشوط التاسع سلّم الأمير محمد بن عبدالرحمن كأس ولي العهد لخيل الإنتاج لسلطان بن عبدالرحمن العمّاج بعد فوز الجواد " لعيون وليد" بالمركز الأول لإسطبل سلطان العمّاج .

كما سلّم نائب أمير الرياض بعد نهاية الشوط العاشر كأس ولي العهد للخيل المستوردة لرفاعي بن صمت الغريبان من دولة الكويت الشقيقة بعد فوز الجواد " كونتانجو " بالمركز الأول لإسطبل رفاعي الغريبان .

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ورفع الأمير محمد بن عبدالرحمن الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله - على ماتحظى به رياضة الفروسية من دعم واهتمام كبيرين أديا إلى علو مستواها التنافسي وتطورها الاحترافي .

وقال : " أتشرف اليوم نيابة عن ولي العهد برعاية كأس سموه ، وأبارك للفائزين هذا الفوز الكبير الذي يستحقونه والجميع بلا شك فائز بالمشاركة بهذا السباق والمنافسة ".

وأضاف "هذه الرياضة تحظى بدعم واهتمام مباشر من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين ومنافساتها مميزة ونشهد تطورها الملحوظ لعشاقها وهواتها وجمورها والكأس غالية على الجميع والمنافسة فيها كانت قوية وأهنئ الفائزين وأتمنى للبقية التوفيق في المنافسات القادمة".

وقدم نائب أمير منطقة الرياض شكره لرئيس مجلس إدارة نادي الفروسية وأعضاء المجلس ومنسوبي النادي على التنظيم والمستوى العالي في الحفل لما يحمله من اسم غال ٍ على الجميع، مؤكدًا أن ولي العهد هو الداعم الأول لمختلف الرياضات في وطننا الغالي ومتابعته دائمة لمستواها المحلي وتمثيلها الدولي.