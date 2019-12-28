شكرا لقرائتكم مفارقة رقمية للزمالك قبل نهاية العقد الثانى من الألفية الثالثة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وعلى الرغم من النتيجة الإيجابية ألا أن الفريق الأبيض فشل في تحقيق الفوز للمباراة الرابعة على التوالي، حيث كان آخر فوز على حساب بيراميدز بثنائية نظيفة في اللقاء الذي أقيم على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز، وتلك نفس نتيجة أول انتصار على للفريق الأبيض في العقد الحالي على حساب إنبي بثنائية نظيفة على نفس الملعب القاهرة الدولي وضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز موسم 2009-2010 حيث أقيمت المباراة بتاريخ 8 فبراير 2010 حيث سجل ثنائية الفارس الأبيض كل من علاء علي وحسام عرفات.
وسيخوض الزمالك أول مباراة في العقد الجديد أمام أسوان يوم الخميس المقبل الموافق يوم 2 يناير 2020 ضمن منافسات الجولة رقم 11 من الدوري المصري الممتاز.
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