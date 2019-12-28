شكرا لقرائتكم إبراهيم نور الدين حكما لمباراة أسوان وطلائع الجيش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اختارت لجنة الحكام الرئيسية طاقم تحكيم بقيادة ابراهيم نور الدين لإدارة مباراة أسوان وطلائع الجيش المقرر إقامتها فى تمام الثانية والنصف ظهر اليوم الأحد على ستاد أسوان الرياضى فى اللقاء المؤجل من الاسبوع السابع لمسابقة الدوري العام.

ويضم طاقم الحكام كلا من ابراهيم نور الدين حكم ساحة ويعاونه أيمن العقاد ومحمد صلاح عبد الفتاح حكام مساعدين.

وكان الطلائع قد خسر مباراته الأخيرة فى المسابقة أمام المصرى البورسعيدى بهدف دون رد فى الجولة العاشرة للدوري فيما تعادل أسوان مع طنطا بهدفين لكل فريق فى نفس الجولة .

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ويحتل أسوان المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط بعد أن لعب 9 مباريات فاز فى مباراة وتعادل فى 3 مواجهات وخسر 5 مباريات وسجل لاعبيه 9 أهداف وتلقت شباكه 16 هدفاً ، فيما يحتل طلائع الجيش المركز السادس عشر برصيد 7 نقاط بعد أن لعب 9 مباريات فاز فى مباراة وتعادل فى 4 مواجهات وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 7 أهداف وتلقت شباكه 11 هدفاً .

وطالب مجدى عبد العاطى المدير الفنى لأسوان لاعبيه بإيقاف مسلسل نزيف النقاط وإستغلال اللقاء المؤجل لإضافة نقاطه لبنك رصيدهم فى المسابقة لاسيما أنه أمام المنافس المباشر لهم فى جدول المسابقة مما يعنى أنها مباراة بستة نقاط ويبدو التشكيل المتوقع لأسوان أمام الطلائع مكون من : " " مسعد عوض، و طارق أبو العز ومحمد إسماعيل وإبراهيم القاضي ومحمود نعيم، ومحمد الصباحي وهيثم الفيل وموسى داود وأحمد عامر، وفادي فريد وسيلا".

ومن جانبه يسعى طارق يحيى المدير الفنى لطلائع الجيش لتحقيق الفوز الثانى مع الفريق حيث تلقى الطلائع هزيمتين من الجونة والمصرى منذ الفوز على الزمالك بثلاثية مقابل هدفين ، ويبدو التشكيل المتوقع للطلائع أمام أسوان مكون من : "محمد بسام ومحمد ناصف وعلى الفيل وأحمد علاء وأحمد سمير وفرانك ستيفن ومهند لاشين وإسلام كمال وكريم طارق وتالا نداى وناصر منسى"