شكرا لقرائتكم كهربا يظهر فى درجات السلام لدعم الأهلى أمام بلاتينيوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تواجد محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي الجديد في مقصورة ستاد السلام قبل مواجهة الفريق الأحمر أمام بلاتينيوم الزيمبابوي ، وحرص كهربا على التواجد في مقصورة ستاد السلام لمؤازارة الفريق الأحمر أمام بلاتينيوم الزيمبابوي ، وأعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي تشكيل فريقه لمباراة بلاتينيوم المقرر لها التاسعة من مساء اليوم ،السبت،بإستاد السلام في الجولة الثالثة لدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

ويضم تشكيل الاهلي للمباراة ، كلاً من

حراسة المرمى.. محمد الشناوي

خط الدفاع.. أحمد فتحي، سعد سمير، أيمن أشرف، علي معلول

خط الوسط.. عمرو السولية، آليو ديانج، وليد سليمان

خط الهجوم.. أحمد الشيخ، جونيور أجايي، أزارو.

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ويرغب الأهلى فى إسقاط بطل زيمبابوى للانقضاض على الصدارة، فى الوقت الذى يحتل بلاتينيوم قبل مواجهة الأهلى المركز الرابع والأخير بدون رصيد من النقاط، بعد هزيمته فى مباراتين، ويحتل النجم الساحلى المركز لأول برصيد 6 نقاط بعد الفوز فى مباراتين، ويليه الهلال السودانى برصيد 3 نقاط، بعد الفوز فى مباراة والهزيمة فى أخرى.

ويعانى الأهلى من غياب أكثر من نجم داخل صفوفه بداعى الإصابة وعلى رأسهم رمضان صبحى وحمدى فتحي، بينما وضع توماس بينكيل مخطط أحمال الفريق على مدار الأيام الماضية برنامجا بدنيا خاصا للاعبين، للتخلص من حالة الإجهاد العضلى، استعداداً لمواجهة بطل زيمبابوى المرتقبة.

وعلى الجانب الآخر يسعى فريق بلاتنيوم لتحقيق المفاجأة واحراز نتيجة ايجابية أمام الأهلى، وذلك لحصد أول النقاط، خاصة وأن الفريق لا يملك فى جعبته أى نقاط بعد الخسارة فى أول مباراتين له فى دور المجموعات.

ويتواجد الأهلي على رأس المجموعة الثانية التي تضم أندية النجم الساحلي والهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي حيث يمتلك الأهلي ثلاث نقاط بعد خوض أول مباراتين أمام النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني.