اتحاد جدة يتعادل مع الفتح في الدقيقة الأخيرة

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أفلت اتحاد جدة من هزيمة محققة أمام ضيفه الفتح، وتعادل معه 1 - 1 يوم السبت، ضمن منافسات المرحلة الثالثة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وتقدم الفتح في الدقيقة 74 عن طريق محمد مجرشي، قبل أن يدرك عبد الرحمن الغامدي التعادل لاتحاد جدة في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الثاني. ورفع اتحاد جدة رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثالث عشر، فيما رفع الفتح رصيده إلى تسع نقاط في المركز الرابع عشر.
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