الأهلي وبلاتينيوم ALAHLY Now vs PLA لحظة بلحظة

يلتقي النادي الأهلي اليوم Alahly Sc مع بلاتينيوم في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا 2020 في إحدى مباريات مدرب الأهلي الجديد “فايلر” الإفريقية على ملعبه، ويسعى الأهلي المصري لفرض سيطرته على الساحة الإفريقية والعودة للتتويج الإفريقي بعد غياب دام أكثر من 6 سنوات، وتعتبر مباراة الأهلي مع بلاتينيوم عنق الزجاجة لتحقيق انطلاقة جيدة في بداية دوري أبطال إفريقيا مع مدربه الجديد، وذلك بعد الخروج بنتيجة كبيرة أمام صن داونز في البطولة الماضية، ويسعى الأهلي للتأهل إلى دوري المجموعات مع المدرب الجديد.

مباراة الأهلي وبلاتينيوم والقنوات المفتوحة الناقلة

تنطلق مباراة الأهلي وبلاتينيوم السبت الموافق 28/9/2019 في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وتُذاع المباراة على قنوات بن إن سبورت الرياضية المفتوحة والتي كانت قد أعلنت عن إذاعة مباراة الذهاب أيضاً، إلا أن البث كان قد تعطل لحدوث مشكلة ما، أما اليوم فقد حصلت القناة على الحق الحصري ويسعى الأهلي للفوز في المباراة التي تجمعه مع بلاتينيوم.

كواليس الأهلي وبلاتينيوم دوري أبطال إفريقيا 2020

أكد كل من محمد الشناوى حارس مرمى النادي الأهلي، والنجم وليد سليمان جاهزيته الكاملة لمباراة الأهلي وبلاتينيوم بعدما تردد من أنباء عن إصابته أثناء التدريبات التي أرقامها الفريق، كما أكد الجهاز الفني الجديد بقيادة “رينيه فايلر” على أهمية المباراة الإفريقية له مع النادي الأهلي على ملعبه، وأكد كذلك حرصه الكبير على إرضاء الجماهير، كما وعد بمزيد من البطولات بعد بطولة السوبر على حساب الزمالك.

نتيجة مباراة الأهلي وكانو سبورت اليوم لحظة بلحظة

نقدم لكم نتيجة مباراة الأهلي وبلاتينيوم باستاد القاهرة لحظة بلحظة، والأهلي يبدأ المشوار الإفريقي بفوز خارج الديار لأول مرة منذ أكثر من 408 يوم، انتظروا تغطية خاصة لنتائج وأحداث اللقاء عبر موقع عرب فور نيوز.