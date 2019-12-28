شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يتقدم على الاتحاد السكندرى بهدف الشامى فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح فريق الإسماعيلى فى التقدم على الإتحاد السكندرى بهدف مقابل للاشئ بالشوط الأول للمباراة المقامة بينهما باستاد الإسكندرية فى ذهاب دور الـ32 لدور الثمانية من البطولة العربية .

أحرز هدف الدراويش محمد الشامي مهاجم الإسماعيلى فى الدقيقة 33 عندما استلم الكرة داخل منطقة الجزاء من الجانب الأيسر وسددها اخطأ عماد السيد فى تقديرها لتسكن الشباك معلنة عن الهدف الأول للإسماعيلى

بدأت المباراة بهجوم ضاغط من لاعبى الإتحاد بغية إحراز هدف السبق قابله دفاع محكم من لاعبى الإسماعيلى للسيطرة على منطقة وسط الملعب وبمرور الوقت استطاع لاعبو الدراويش الدخول فى المباراة حتى تحقق لهم المراد بإحراز هدف السبق عن طريق محمد الشامى .

جاء تشكيل الإسماعيلى على النحو التالى :

حراسة المرمى: عماد السيد.

الدفاع : إسلام جمال، إسامة العزب، السيد سالم، محمد أنور.

خط الوسط: أحمد رفعت، نور السيد، مانويل أكوى، هشام محمد.

الهجوم : خالد قمر، رزاق سيسيه.

بينما جاء تشكيل فريق الاسماعيلى بقيادة أيمن السلحدار كالتالى:

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فى حراسة المرمى: محمد مجدى.

خط الدفاع : باهر المحمدى، أحمد محمد، محمد هاشم، أسامة إبراهيم.

خط الوسط: عماد حمدى، محمد الشامى، عبد الرحمن مجدى، محمد مخلوف.

الهجوم: بيكيتى جاسى، همام فرج.

يذكر أن مباراة العودة ستقام باستاد الإسماعيلية يوم الجمعة 24 يناير، وأعلن الاتحاد العربى لكرة القدم تطبيق تقنية الفيديو فى مباريات ربع النهائى لضمان العدالة بين الفرق.

وكان الإسماعيلى قد تخطى الجزيرة الإماراتى بنتيجة 4-0 فى مجموع المباراتين، بينما مر الاتحاد من المحرق البحرينى بمجموع 3-0 فى اللقاءين.

والتقى الاتحاد السكندرى والإسماعيلى بجميع المواسم (مكتملة وغير مكتملة ) فى 116 مباراة خلال منافسات الدورى، تفوق الإسماعيلى بتحقيق 54 فوزا مقابل 32 للاتحاد، وانتهت 30 مباراة بتعادل الفريقين منها 8 فقط سلبيا. سجل الإسماعيلى 177 هدفا مقابل 120 هدفا للاتحاد،وحافظ الدراويش على شباك نظيفة فى 41 مرة مقابل 29 للاتحاد .

ويعد محمد الديبة هو الهدافى التاريخى من جانب الاتحاد أمام الإسماعيلى بـ8 أهداف، فيما يعد محمد محسن أبوجريشة الهداف التاريخى للدراويش أمام سيد البلد بـ7