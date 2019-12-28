شكرا لقرائتكم خبر عن دكة الاهلي أمام بلاتينيوم.. هاني وقفشة والشحات واستبعاد ياسر وجيرالدو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استبعد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الثلاثي شريف إكرامي وياسر إبراهيم وجيرالدو دا كوستا من قائمة الفريق الأهلي لمباراة بلاتينيوم ، فيما ضمت دكة البدلاء كلا من :- علي لطفي - محمد هاني - حسام عاشور - محمد مجدي "قفشة" - حسين الشحات - محمود متولي - رامي ربيعة، ويلتقي الأهلي بعد قليل بنظيره بلاتينيوم بطل زيمبابوي على ستاد السلام في إطار مباريات الجول الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأعلن السويسري رينيه فايل تشكيل فريقه لمباراة بلاتينيوم، ويضم تشكيل الاهلي للمباراة ، كلاً من

حراسة المرمى.. محمد الشناوي

خط الدفاع.. أحمد فتحي، سعد سمير، أيمن أشرف، علي معلول

خط الوسط.. عمرو السولية، آليو ديانج، وليد سليمان

خط الهجوم.. أحمد الشيخ، جونيور أجايي، أزارو.

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وشهد التشكيل إستمرار مواصلة أحمد الشيخ بعدما حظى بفرصة المشاركة أساسياً خلال المباريات الأخيرة فيما خرج الثنائي حسين الشحات وقفشة من حسابات السويسري رينيه فايلر ، كما عاد أحمد فتحي للتشكيل الاساسي على حساب محمد هاني وفضل الجهاز الفني للفريق عدم الدفع بمحمود متولي مدافع الفريق رغم تعافيه من الإصابة الأخيرة جيداً وبات جاهزاً للمشاركة في المباريات.

ويعانى الأهلى من غياب أكثر من نجم داخل صفوفه بداعى الإصابة وعلى رأسهم رمضان صبحى وحمدى فتحي، بينما وضع توماس بينكيل مخطط أحمال الفريق على مدار الأيام الماضية برنامجا بدنيا خاصا للاعبين، للتخلص من حالة الإجهاد العضلى، استعداداً لمواجهة بطل زيمبابوى المرتقبة.

وعلى الجانب الآخر يسعى فريق بلاتنيوم لتحقيق المفاجأة واحراز نتيجة ايجابية أمام الأهلى، وذلك لحصد أول النقاط، خاصة وأن الفريق لا يملك فى جعبته أى نقاط بعد الخسارة فى أول مباراتين له فى دور المجموعات.

ويتواجد الأهلي على رأس المجموعة الثانية التي تضم أندية النجم الساحلي والهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي حيث يمتلك الأهلي ثلاث نقاط بعد خوض أول مباراتين أمام النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني.