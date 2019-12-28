شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. جماهير الأهلى تنتشر في مدرجات السلام استعدادا للقاء بلاتينيوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت جماهير النادي الأهلي على التوافد نحو ستاد السلام منذ الثالثة عصراً لحضور اللقاء المرتقب بين النادى الأهلى وبلاتينيوم الزيمبابوى فى دورى أبطال أفريقيا.

وشهد الاستاد حضور أمني مكثف من قبل الشركة الإفريقية للأمن والحراسة، التي سهلت دخول الجماهير بسهولة ويسر، وذلك بعد إتمام إجراءات التفتيش التي تمت على عدة مراحل، من خلال البوابات الالكترونية والأجهزة الحديثة والمتطورة بإشراف اللواء محمد نبيل الدسوقي رئيس مجلس إدارة الشركة واللواء محمود طاهر العضو المنتدب، وسط فرحة ارتسمت على وجوه الجماهير الذين توجهوا لأماكنهم في المدرجات في وقت زمني قصير.

وأعربت الأسر المصرية عن تقديرها لرجال الأمن الذين اصطفوا في الاستاد للتأمين وحراسة فرحتهم في المدرجات.

ومن جهته، أعرب خالد المكشر منسق عام المباراة عن سعادته بمصر وشعوره بالأمن الذي تنعم به، مشيداً بالتعاون مع الشركة الأفريقية للأمن والحراسة وإحترافها في تأمين المباريات.

وعن تأمين المباراة، قال اللواء هشام زيد مسئول الاستادات بالمنطقة المركزية بالشركة الإفريقية للأمن والحراسة، عملية دخول الجماهير للاستاد تمت بسهولة ويسر، وسط تعاون كبير من قبل الجماهير والتزامهم بالتعليمات الأمنية، متمنياً أن تسطر الجماهير المصرية مشهداً حضارياً يليق باسم وسمعة الرياضة المصرية.

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وكان محمد مرجان المدير التنفيذى للنادى الأهلى أكد أن الجهات الأمنية وافقت بشكل رسمى على حضور 10 آلاف مشجع لمباراة الأهلى وبلاتينيوم ستارز بطل زيمبابوى المقرر لها فى الساعة التاسعة مساء السبت المقبل على ملعب استاد السلام، ضمن الجولة الثالثة لمرحلة المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.

جدير بالذكر، أن الأهلى يمتلك 3 نقاط بالمركز الثانى بترتيب المجموعة بالتساوى مع الهلال السوداني، بينما يتزيل بلاتينيوم ترتيب المجموعة بدون نقاط، ويتصدر النجم الساحلى التونسى الترتيب بـ6 نقاط.