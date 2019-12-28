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شكرا لقرائتكم خبر عن واتفورد يضرب أستون فيلا بثلاثية نظيفة في البريميرليج والان مع التفاصيل
السبت 28 ديسمبر 2019
إنتهت منذ قليل أحداث اللقاء الذي جمع بين كلًا من أستون فيلا وواتفورد ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي، بفوز واتفورد بثلاثية نظيفة.
سجل تروي دييني الهدف الاول لـ واتفورد في الدقيقة 42 من الشوط الاول.
ثم سجل دييني ثاني الأهداف من ركلة جزاء في الدقيقة 67 من الشوط الثاني.
وإختتم صار أخر الأهداف لواتفورد في الدقيقة 71 من المباراة.
وبهذه النتيجة يرتفع واتفورد إلى المركز التاسع عشر برصيد 16 نقطة، بينما أستون فيلا في المركز الثامن عشر برصيد 18 نقطة.
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