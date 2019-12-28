شكرا لقرائتكم خبر عن واتفورد يضرب أستون فيلا بثلاثية نظيفة في البريميرليج والان مع التفاصيل

السبت 28 ديسمبر 2019 إنتهت منذ قليل أحداث اللقاء الذي جمع بين كلًا من أستون فيلا وواتفورد ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي، بفوز واتفورد بثلاثية نظيفة.

سجل تروي دييني الهدف الاول لـ واتفورد في الدقيقة 42 من الشوط الاول. Advertisements ثم سجل دييني ثاني الأهداف من ركلة جزاء في الدقيقة 67 من الشوط الثاني. وإختتم صار أخر الأهداف لواتفورد في الدقيقة 71 من المباراة. وبهذه النتيجة يرتفع واتفورد إلى المركز التاسع عشر برصيد 16 نقطة، بينما أستون فيلا في المركز الثامن عشر برصيد 18 نقطة.

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