- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن تصريحات مثيرة من نجم باريس عن برشلونة والان مع التفاصيل
السبت 28 ديسمبر 2019
إعترف المهاجم الأرجنتيني "ماوري إيكاردي" مهاجم باريس سان جيرمان الحالي وإنتر ميلان سابقاً ، أن تجربة برشلونة كان لها الفضل الكبير في وصوله لهذا المستوي من النجومية ، والتهديف .
وقال إيكاردي ؛ في البارسا تعلمت العديد من الأمور الفنية والتكتيكية، لأن هناك فلسفة اللعب قوية جدا، وساعدتني كثيرا في التأقلم على أجواء الكالتشيو، لأن اللعب هناك يعتمد على التحركات الكثيرة في الملعب رغم أنها مختلفة كثيرًا عما تعودت عليه .
جدير بالذكر أن اللاعب قد إنضم إلي باريس سان جيرمان قادما من إنتر ميلان علي سبيل الإعارة مع أحقية الشراء ، ويبدو أن النادي الباريسي قد يعلن قريبا بشراء اللاعب نهائيا خاصةً بعد التأكيد برحيل كافاني إلي أتلتيكو مدريد .
كانت هذه تفاصيل خبر تصريحات مثيرة من نجم باريس عن برشلونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.