تصريحات مثيرة من نجم باريس عن برشلونة

السبت 28 ديسمبر 2019

إعترف المهاجم الأرجنتيني "ماوري إيكاردي" مهاجم باريس سان جيرمان الحالي وإنتر ميلان سابقاً ، أن تجربة برشلونة كان لها الفضل الكبير في وصوله لهذا المستوي من النجومية ، والتهديف .



وقال إيكاردي ؛ في البارسا تعلمت العديد من الأمور الفنية والتكتيكية، لأن هناك فلسفة اللعب قوية جدا، وساعدتني كثيرا في التأقلم على أجواء الكالتشيو، لأن اللعب هناك يعتمد على التحركات الكثيرة في الملعب رغم أنها مختلفة كثيرًا عما تعودت عليه .

جدير بالذكر أن اللاعب قد إنضم إلي باريس سان جيرمان قادما من إنتر ميلان علي سبيل الإعارة مع أحقية الشراء ، ويبدو أن النادي الباريسي قد يعلن قريبا بشراء اللاعب نهائيا خاصةً بعد التأكيد برحيل كافاني إلي أتلتيكو مدريد .