المفاجآت مستمرة.. الشباب يهزم أهلي جدة بهدف نظيف 

السبت 28 ديسمبر 2019

تغلب فريق الشباب السعودي على ضيفه أهلي جدة بقيادة السويسري كريستيان جروس بهدف نظيف في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.



الشباب ضد أهلي جدة

بدأ السويسري كريستان جروس تشكيل الراقي الذي واجه الشباب في الجولة الثالثة عشر من بطولة كأس الأمير محمد بن سلمان كالتالي:_

حراسة المرمى: ياسر المسيليم

الدفاع: سعيد المولد، محمد خبراني، محمد آل فتيل، لوكاس ليما

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الارتكاز: جوزيف دي سوزا، الفيس ساريتش

الوسط الهجومي: عبد الفتاح عسيري، حسين المقهوي، سلمان المؤشر

الهجوم: دجانيني تفاريس

تقدم الشباب وفشل أهلي جروس التهديفي أبرز ملامح اللقاء

وشهدت المباراة سيطرة من جانب أصحاب الأرض في النصف ساعة الأولى من عمر اللقاء أسفرت عن هدف التقدم في الدقيقة 27 عن طريق دانيلو أسبريلا الذي سدد كرة متقنة سكنت مرمى ياسر المسيليم معلنة عن الهدف الوحيد الذي فشل أهلي جدة في تعديله لينتهي اللقاء بفوز مفاجئ لأصحاب الأرض على الراقي ضمن إطار منافسات الجولة الثالثة عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

ترتيب أهلي جدة بعد الخسارة

بهذه الخسارة يحتل الراقي المركز الثالث في جدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 23 نقطة بفارق نقطة عن الوحدة والصيف و3 نقاط عن النصر المتصدر، علمًا بأنه يتبقى له مباراة صعبة مؤجلة من الجولة الـ12 أمام الهلال السعودي بطل دوري أبطال آسيا.