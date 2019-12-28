شكرا لقرائتكم خبر عن إيفرتون يفوز بصعوبة على نيوكاسل بهدفين في البريميرليج والان مع التفاصيل

السبت 28 ديسمبر 2019 تمكن فريق إيفرتون من تحقيق الفوز على فريق نيوكاسل، من تحقيق الفوز، ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

افتتح التسجيل دومينيك كلفرت لوين في الدقيقة 13 لمصلحة إيفرتون. Advertisements ثم عدل فابيان شار النتيجة لمصلحة نيوكاسل في الدقيقة 56. ثم أضاف دومينيك كلفرت لوين الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 64. وبهذه النتيجة ارتفع رصيد إيفرتون إلى 25 نقطة يحتل بها المركز العاشر، بينما يبقى نيوكاسل في المركز الحادي عشر بنفس الرصيد من النقاط.

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