شكرا لقرائتكم خبر عن إيركسن وكين يقودان هجوم توتنهام أمام نوريتش سيتي والان مع التفاصيل

السبت 28 ديسمبر 2019 يحل نادي توتنهام ضيفاً على ملعب كارو رود لمواجهة نوريتش ستيت، في الجولة 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأعلن كلاً من جوزيه مورينيو مدرب توتنهام، ودانيل فاركي مدرب نوريتش ستي عن التشكيل الرسمي للمباراة والذي جاء كما يلي. تشكيل توتنهام الرسمي: جادزينجا فويث – فيرتونخين – ألديرفيلرد سيسنيون – لوسيلسو – ندومبيليه – أورييه Advertisements ألي – إيركسن – كين تشكيل نوريتش الرسمي كرول لويس – هانلي – زيمرمان – آرونز فارنشيتش – تيتي هيرنانديز – ستيبرمان – بونديا بوكي.

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