الامارات | الجزيرة يحقق انتصاره الرابع على التوالي في الدوري

شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة يحقق انتصاره الرابع على التوالي في الدوري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصل فريق الجزيرة سلسلة انتصاراته المتتالية في دوري الخليج العربي لكرة القدم وحقق فوزه الرابع مساء اليوم على حساب مستضيفه فريق بني ياس بهدفين لهدف ضمن الجولة الحادية عشرة من المنافسة.

وتقدم "السماوي" بالهدف الأول بواسطة الاسباني بيدرو كوندي في الدقيقة 39، بينما سجل مدافع بني ياس سالم علي بالخطأ في مرماه ليمنح الجزيرة التعادل، بينما سجل علي مبخوت هدف الفوز من ركلة جزاء في الدقيقة 70.

ورفع الجزيرة رصيده إلى 23 نقطة بينما تجمدت نقاط بني ياس عند 11 نقطة.

