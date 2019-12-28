شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب اليد يواجه صربيا وديًا للمرة الثانية الأحد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة اليد، الإسباني روبيرتو باروندو، استئناف برنامجه التدريبي دون راحة، رغم خوض رجال المنتخب الوطني مباراته الثانية، الأحد، أمام المنتخب الصربي في المواجهة الثامنة على التوالي للمنتخب الوطني، استعدادا لخوض منافسات بطولة الأمم الأفريقية بتونس الشهر المقبل والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو، الصيف المقبل.

ويخوض منتخب مصر خلال معسكره الخارجي مباراته الودية الثانية على التوالي أمام صربيا، الأحد، على أن يستمر في برنامجه التدريبي حتى الخميس المقبل، ثم يسافر إلى السويد للدخول في معسكر تدريبي آخر لمدة ثمانية أيام، يواجه خلاله المنتخب السويدي، وصيف بطل أوروبا، بمباراتين وديتين أيضا يومي ٥ و٧ يناير المقبل، ثم العودة مرة أخرى إلى القاهرة لخوض المعسكر التدريبي الأخير حتى ١٤ من الشهر المقبل، قبل أن يتوجه إلى تونس للمشاركة في بطولة أفريقيا.