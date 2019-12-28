«أزارو» يقود هجوم الأهلي في مواجهة بلاتينيوم بدوري الأبطال

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة ضيفه بلاتينيوم، بطل زيمبابوي، المقرر انطلاقها في التاسعة مساء اليوم، على استاد السلام، في الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا. وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: Advertisements حراسة المرمى: محمد الشناوي خط الدفاع: أحمد فتحي- سعد الدين سمير- أيمن أشرف- على معلول خط الوسط: عمرو السولية- أليو ديانج - وليد سليمان- أحمد الشيخ- جونيور أجايي خط الهجوم: وليد أزارو.

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