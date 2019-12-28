شكرا لقرائتكم خبر عن في مواجهة غد بالكونفيدرالية: المصري بزيه الأساسي وبيراميدز بالأسود والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عُقد، اليوم السبت، المؤتمر الفني الخاص بمباراة المصري ونظيره فريق بيراميدز، المقرر إقامتها على استاد الإسكندرية، في السادسة مساء غدٍ الأحد، ضمن مباريات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى ببطولة الكونفيدرالية الأفريقية في نسختها السابعة عشرة.

ترأس الاجتماع الإثيوبي سولومون جبريسيلاسي، مراقب المباراة، بحضور المنسق العام فيكتور لورانس لوال، الذي ينتمي إلى جنوب السودان، والمغربي نجيب بربار، والجزائري عماد الدين محمد، المسنقين الأمنيين للمباراة، والمنسق الإعلامي للمباراة مصطفى طنطاوي، بالإضافة إلى طاقم التحكيم التونسي، بقيادة هيثم قيراط ومساعديه رمزي الحرش «مساعد الحكم الأول» وفوزي الجريدي «مساعد الحكم الثاني» والحكم الرابع يسري بوعلي.

وتم الاستقرار على كل الترتيبات المتعلقة بالمباراة، حيث سيرتدي المصري القميص الأبيض والشورت الأخضر والجوارب البيضاء، وسيرتدي حارسه اللون الأزرق، فيما سيرتدي فريق بيراميدز طاقمًا أسود، وسيرتدي حارسه اللون الفوسفوري.