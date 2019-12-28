شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل الرسمي لمباراة الاتحاد والإسماعيلي في ذهاب ربع نهائي البطولة العربية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن طلعت يوسف، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، وأدهم السلحدار، المدير الفني لنظيره الإسماعيلي، التشكيل الرسمي للمباراة التي ستجمع الفريقين بعد قليل، على استاد الإسكندرية، في ذهاب ربع نهائي البطولة العربية للأندية الأبطال «كأس محمد السادس».
وجاء تشكيل الاتحاد كالتالي:
حراسة المرمى: عماد السيد.
الدفاع: أسامة العزب، إسلام جمال، محمد أنور، السيد سالم.
الوسط: أحمد رفعت، نور السيد، هشام محمد.
الهجوم: خالد قمر، رزاق سيسيه، مانويل أكوي.
بينما جاء تشكيل فريق الإسماعيلي كالتالي:
حراسة المرمى: محمد مجدي.
الدفاع: أحمد أيمن، باهر المحمدي، محمد هاشم، أسامة إبراهيم.
الوسط: عماد حمدي، محمد مخلوف.
أمامهم: بيكيتى سيلفا، همام طارق، عبدالرحمن مجدي.
الهجوم: محمد الشامي.
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