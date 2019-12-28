شكرا لقرائتكم خبر عن يورجن كلوب يكشف آخر تطورات حالة مصابي ليفربول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الألماني يورجن كلوب، مدرب فريق ليفربول الإنجليزي، أن قائد الريدز جوردن هندرسون سيكون جاهزًا للعب أمام وولفرهامبتون، في المباراة التي ستجمع الفريقين غدًا، على ملعب أنفيلد، مشيرا إلى عدم وجود إصابات جديدة في صفوف الفريق.

كان هندرسون قد تعرض لإصابة خفيفة في ساقه، والتي خرج على إثرها من الملعب في مباراة ليفربول الأخيرة ضد ليستر سيتي، ولكن المدير الفني الألماني أكد أنها لن تؤثر على جاهزيته لمباراة الغد، مشيرًا إلى تواجد نفس اللاعبين الـ18 الذين اختارهم في مباراة غد أيضًا.

وفي حديث للموقع الرسمي للنادي، قال كلوب عند سؤاله عن حالة لاعبي الفريق البدنية: «جميع من تواجدوا في مباراة ليستر سيكونون حاضرين غدًا. لا يزال علىّ انتظار التقييم النهائي لحالة اللاعبين، ولكن ليس هناك أي مشاكل تلوح في الأفق. هندرسون؟ لقد شعر ببعض الآلام في ساقه، ولكنه سيكون جاهزًا للعب».

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أما عن حالة كل من فابينيو وديان لوفرين وأليكس أوكسليد تشامبرلين وجويل ماتيب، الذين سيغيبون عن مباراة الغد بداعي الإصابة، قال كلوب: «إنهم يتحسنون بشكل تدريجي، ولكنهم لن يعودوا إلى التدريبات قبل منتصف الشهر المقبل تقريبًا. كم مباراة سنلعب قبل ذلك؟ 4 أو 5؟ لست متأكدًا. بالطبع هذا ليس وضعًا مثاليًا، ولكن هذا هو واقع الأمر وعلينا التعامل معه».

وأضاف: «تشامبرلين تخلى عن العكازات وبدأ السير دون حذاء، ولكن يجب علينا الانتظار حتى نحصل على الضوء الأخضر من الطاقم الطبي. بالنسبة لماتيب وفابينيو ولوفرين، فجميعهم يسيرون بخطى ثابتة نحو التعافي، ونتوقع عودتهم في شهر فبراير».

يأتي ذلك بينما يستعد ليفربول لاستئناف جدول مبارياته المزدحم في الفترة الحالية بمواجهة وولفرهامبتون على ملعب أنفيلد مساء الغد، ومن جانبه، أوضح المدرب الأفضل في العالم أن تدريب السبت هو ما سيحدد اختياراته لتشكيل الفريق الأساسي أمام الذئاب.

وتابع كلوب: «ربما نقوم ببعض التغييرات، وهناك العديد من العوامل التي نبني عليها اختياراتنا للتشكيل. لقد لعبنا مباراة رائعة أمام ليستر وسنخوض مباراة أخرى بعدها بثلاثة أيام، بينما حصلت بعض الفرق الأخرى على يومين فقط كفاصل بين المباراة الماضية والتي تليها، لذلك يتساءل الكثيرون عما إذا كان بإمكاننا البدء غدًا بنفس التشكيل الذي بدأنا به مباراة الخميس».

واختتم: «تدريب السبت هو ما سيحدد اختياراتنا للتشكيل الأساسي، وإذا طلب أحد اللاعبين رؤية طبيب الفريق، فهذا يعني أننا سيتعين علينا التفكير في القيام ببعض التغييرات. أعتقد أننا نقوم بعمل رائع حتى الآن في هذه الفترة الأكثر ازدحامًا بالمباريات من عمر الموسم، وأتمنى أن يحالفنا الحظ في المستقبل أيضًا، لأن وضعنا الحالي ليس مثاليًا».