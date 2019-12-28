شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تصريحات نارية من كلوب بشأن لاعبي ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 ديسمبر 2019 يعيش فريق ليفربول الإنجليزي حالة من السعادة والإسترخاء بعد الحصول علي لقب كأس العالم للأندية بعد الفوز علي فلامنجو البرازيلي بهدف نظيف ، وإقتراب الفريق من التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الغائب عن خزينة النادي منذ ٣٠ عاماً .

وأكد كلوب المدير الفني للريدز أن النجم الإنجليزي تشامبرلين قد بدأ في التخلي عن العكاز وبدأ يتدرب بشكل جيد وجاهزيته ستكون في منتصف يناير . وتابع ؛ بالنسبة لبقية المصابين ، وهما ماتيب وفابينهو ولوفرين ، فالجميع يسير بخطي جيد ومن المؤكد جاهزيتهم في شهر فبراير القادم ، نحن نعتمد علي الطاقم الطبي في ذلك .

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