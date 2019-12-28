مفاجأت بالجملة في تشكيل ليستر سيتي لمواجهة وست هام يونايتد

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 ديسمبر 2019 يستضي معلب لندن، الخص بنادي وست هام يونايتد، مواجهة الأخير مع ضيفه ليستر سيتي، لحساب الجولة الـ 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأعلن المدربين، برندان رودجرز المدير الفني لليستر سيتي، ومانويل بيليجريني مدرب وست هام تشكيل فريقيهما للمباراة، والذي جاء كما يلي. ليستر سيتي شمايكل جاستن – موجان – إيفانز – فوكس تشوهادري – ميندي Advertisements ألبرايتون – بيريز – جراي إيناتشو وست هام فابيانسكي ماسواكو – ديوب – بالبوينا – فريدريكس سانشيز – رايس – فورنالاس لانزيني – أنديرسون – هالير.

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