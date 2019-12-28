أبها وضمك.. الديربي الأكثر خذلانا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سليمان الجابري - الدمام

صدم فريقا أبها وضمك متابعي دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالحضور المخجل للجماهير في الديربي الأول بين الفريقين بدوري الأمير محمد بن سلمان الذي جرى أمس على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في المحالة، حيث وصل فقط إلى 1315 متفرجا، مما أجبر كاميرات القناة الناقلة للمباراة (الرياضية السعودية) على عدم التركيز كثيرا على المدرجات خلال مجريات اللقاء.

وكانت المباراة انتهت بفوز أبها 3-2.

كما أحرجت جماهير الناديين، خاصة أبها صاحب الأرض، أمير المنطقة تركي بن طلال الذي ظل يتقدم الحاضرين في معظم مباريات الفريق بدوري المحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين.

ومع مرور 13 جولة في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، لعبت 6 ديربيات بين فرق المدينة الواحدة، سجل بعضها حضورا مقبولا مقارنة بسعة الملعب، فيما سجلت ديربيات أخرى حضورا محبطا، إلا أن ديربي أبها وضمك احتل المركز الأخير من حيث الحضور بفارق 2630 متفرجا عن الديربي قبل الأخير من حيث الحضور (الفيصلي والفيحاء).

عدد من الأسباب تلعب دورا في غياب الجمهور عن المباريات التي تصنف ضمن الديربي أو الكلاسيكو رغم المحفزات المطروحة من قبل الهيئة العامة للرياضة للجماهير (سيارة وجوال وكرة المباراة)، إضافة إلى رصد مبلغ مليون ريال للفريق الذي يحقق الرقم المطلوب في الحضور الجماهيري.

أسباب تلعب دورا في غياب الجمهور

توقيت المباراة

قصور في الحملات الإعلانية

أوضاع ومراكز الفرق في الترتيب العام

عدم رضا الجماهير على فرقها

حالة الطقس

الديربي : الأهلي والاتحاد

الأسبوع: التاسع

النتيجة : 2 - 1 للأهلي

الملعب: مدينة الملك عبدالله الرياضية

عدد المتفرجين: 29,724

الديربي : الهلال والنصر

الأسبوع: الثامن

النتيجة : 2 - 1 للنصر

الملعب: جامعة الملك سعود

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عدد المتفرجين: 21,792

الديربي : الرائد والتعاون

الأسبوع: الرابع

النتيجة : 3 - 0 للتعاون

الملعب: مدينة الملك عبدالله الرياضية

عدد المتفرجين: 11,320

الديربي : الفتح والعدالة

الأسبوع: السابع

النتيجة : 5 - 3 للفتح

الملعب: الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية

عدد المتفرجين: 5915

الديربي : الفيصلي والفيحاء

الأسبوع: الأول

النتيجة : 0-0

الملعب: مدينة المجمعة الرياضية

عدد المتفرجين: 3945

الديربي : أبها وضمك

الأسبوع: الـ13

النتيجة : 3 - 2 لأبها

الملعب: الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية

عدد المتفرجين: 1315