مع بقير أبها غير وضمك ليس بخير

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تغلب أبها على ضيفه ضمك 3-2 في المواجهة التي جمعت الفريقين أمس بملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في المحالة في إطار لقاءات الأسبوع الـ13 لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وهو الديربي الأول بين الفريقين في دوري المحترفين.

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وتقمص التونسي سعد بقير دور البطل حينما قاد أبها للفوز بتسجيله الأهداف الثلاثة لفريقه (هاتريك)، وهو ما كفل له الحصول على نجومية المباراة.

وسجل بقير الهدف الأول في الدقيقة الـ43 من ركلة جزاء، قبل أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع بالشوط الأول، ثم أضاف الهدف الثالث في الدقيقة الـ70، فيما سجل لضمك لاعب وسطه محمد أبوسبعان في الدقيقة الـ66 ومازن أبوشرارة في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

ورفع أبها رصيده إلى 23 نقطة في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد ضمك عند 7 نقاط في المركز الـ16 الأخير، ليتأزم وضعه ويصبح أكثر خطورة في ظل اقتراب الدور الأول من نهايته.