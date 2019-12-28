أولمبي الأخضر.. لياقة ثم راحة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أدى المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 23 عاما أمس تدريباته بمعسكره الإعدادي الحالي في ماليزيا ضمن المرحلة الرابعة من برنامجه لبطولة كأس آسيا 2020 في تايلاند، المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020).

وأدى اللاعبون صباح أمس حصتهم التدريبية على ملعب شاه علم، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، بدأت بحصص لياقية ثم مناورة مصغرة بمشاركة اللاعبين الذين لم يخوضوا المباراة الودية أمس الأول أمام منتخب الأردن.