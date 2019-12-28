النصر يربح لقاء التقلبات برباعية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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حول النصر تأخره بهدف أمام مضيفه الفيحاء إلى فوز عريض 4-1 في اللقاء الذي جمع الفريقين أمس بمدينة المجمعة الرياضية ضمن الجولة الـ13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم.

وشهدت المباراة طرد 3 لاعبين، اثنان من الفيحاء هما صامويل أوسو في الدقيقة 43 وأدميلسون دياز في الدقيقة 70، فيما طرد من النصر، حارسه براد جونز في الدقيقة 65.

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تقدم الفيحاء أولا بهدف روني فيرنانديز في الدقيقة 11، وعادل النصر عبر عبدالرزاق حمدالله في الدقيقة 73 من ضربة جزاء، فيما أضاف سلطان الغنام الهدف الثاني للنصر في الدقيقة 81، أتبعه حمدالله بهدف ثان شخصي وثالث للنصر في الدقيقة 88، ثم أضاف حمدالله نفسه الهدف الثالث الشخصي والرابع (هاتريك) في الوقت بدل الضائع.

ورفع النصر رصيده إلى 29 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد الفيحاء عند 16 نقطة في المركز التاسع.

وفرض النصر سيطرته على مجريات المباراة إلا أن الفيحاء كان متماسكا وأنهى الشوط الأول متقدما قبل أن يتأثر بمجريات اللقاء في الشوط الثاني وطرد اثنين من لاعبيه، إضافة إلى نجاح النيجيري أحمد موسى في خلخلة دفاعات الفيحاء وصناعة الأهداف لحمدالله.