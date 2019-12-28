الاتحاد يفقد أكبر شريك في تاريخه

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عمر أمانات - جدة
فقدت إدارة نادي الاتحاد أكبر الشركات الراعية للفريق الأول لكرة القدم على مدى تاريخه، حيث ينتهي بعد يومين عقد النادي مع (منصة نون الالكترونية) التي كانت قد ضخت في خزينة النادي 60 مليون ريال مقابل وضع شعارها على قمصان الفريق خلال موسم 2019.
وكانت الإدارة السابقة برئاسة لؤي ناظر قد أبرمت العقد مع الشركة الإماراتية في 6 ديسمبر 2018 ، بعدما مهد لهذه الشراكة نواف المقيرن الذي ترأس النادي مطلع موسم 2018.
وبعد يومين ينتهي العقد بين الطرفين، وسط محاولات من إدارة أنمار الحائلي لتجديد الشراكة لموسم إضافي والسعي للوصول لاتفاق جديد عبر بعض الشخصيات الاتحادية البارزة التي تجمعها علاقة قوية مع مالك الشركة محمد العبار.
من جهة أخرى استقر المدير الفني للفريق الأول، الهولندي تين كات، على اختياراته من العناصر الأجنبية الموجودة حاليا مع الفريق للاستمرار في الموسم المقبل، حيث وقع اختياره على كريم الأحمدي وجوناس دي سوزا ورومارينهو ومارسيلو غروهي، ليتأكد استمرار هذا الرباعي خلال الفترة المقبلة، فيما تحوم الشكوك حول استمرارية الثنائي ألكسندر بيرجوفيتش وكارلوس فيلانويفا.
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