الاتحاد ضد الإسماعيلي.. التشكيل الرسمي للمباراة بالبطولة العربية

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جدة - عمرو شويل

الاتحاد ضد الإسماعيلي



أعلن الجهازين الفنيين لفريق الإتحاد ضد الإسماعيلي تشكيلة الفريقين التي سيخوضا بها المباراة المرتقبة بين الفريقين في البطورة العربية والتي ستقام على أرضية ملعب استاد الإسكندرية في واحدة من المباريات الجماهيرية المنتظرة بالبطولة الشهيرة ضمن دور الثمانية حيث يستعد الفريقين لخوض اللقاء وسط أمال ببلوغ الأدوار النهائية للبطولة.

الاتحاد ضد الإسماعيلي



وجاء تشكيل الإتحاد السكندري كالتالي: "عماد السيد، اسلام جمال، احمد رفعت، خالد قمر، أسامة العزب، السيد سالم، نور السيد، ايمانويل اكوي، محمد أنور، هشام محمد، سيسيه".

الاتحاد ضد الإسماعيلي



بينما يخوض الإسماعيلي المباراة كالتالي: "محمد مجدي، باهر المحمدي، عماد حمدي، همام فرج، محمد الشامي، سيلفا، عبد الرحمن مجدي، أحمد أيمن، محمد مخلوف، محمد هاشم، أسامة ابراهيم، حازم مرسي، محمد بيومي".

الاتحاد ضد الإسماعيلي



تقام مباراة العودة باستاد الإسماعيلية يوم الجمعة 24 يناير وأعلن الاتحاد العربي لكرة القدم تطبيق تقنية الفيديو في مباريات ربع النهائي لضمان العدالة بين الفرق.

وكان الإسماعيلي قد تخطى الجزيرة الإماراتي بنتيجة 4-0 فى مجموع المباراتين، بينما مر الاتحاد من المحرق البحريني بمجموع 3-0 فى اللقاءين.

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الاتحاد ضد الإسماعيلي



التقى الاتحاد السكندري والإسماعيلي بجميع المواسم (مكتملة وغير مكتملة ) فى 116 مباراة خلال منافسات الدوري، تفوق الإسماعيلي بتحقيق 54 فوزا مقابل 32 للاتحاد، وانتهت 30 مباراة بتعادل الفريقين منها 8 فقط سلبيا.

-سجل الإسماعيلى 177 هدفا مقابل 120 هدف للاتحاد،وحافظ الدراويش على شباك نظيفة فى 41 مرة مقابل 29 للاتحاد .

الاتحاد ضد الإسماعيلي



ويعد محمد الديبة هو الهدافي التاريخي من جانب الاتحاد امام الإسماعيلي بـ8 أهداف، فيما يعد محمد محسن أبوجريشة الهداف التاريخي للدراويش أمام سيد البلد بـ7.

الإتحاد الإسماعيلي