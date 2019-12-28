شكرا لقرائتكم أنتي تشاتشيتش يعلن قائمة بيراميدز لمواجهة المصرى بالكونفدرالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الكرواتي، أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة المصري البورسعيدي، والتي تقام في السادسة من مساء الأحد باستاد الإسكندرية، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وضمت القائمة المختارة 21 لاعبا هم:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي- مهدي سليمان- أحمد دعدور.

خط الدفاع: علي جبر - أحمد أيمن منصور- ولفريد كانون- عبد الله بكري - رجب بكار- محمد حمدي.

خط الوسط: عمر جابر - عبد الله السعيد - نبيل عماد دونجا - أحمد توفيق - محمود حمادة - إبراهيم حسن - عمر العيوني - إسلام عيسى - محمد فاروق.

خط الهجوم: أحمد علي - دودو الجباس - جون أنطوي.

وكان أحمد الشناوى تعرض للإصابة بكدمة فى اليد، خلال التدريب الختامى لمواجهة المصرى فى الدورى والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل منهما.

ويتنافس بيراميدز والمصري على صدارة المجموعة بعدما حقق الفريقان العلامة الكاملة في أول جولتين بالفوز على إينوجو رينجرز بطل نيجيريا، ونواذيبو بطل موريتانيا.

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ويتصدر بيراميدز صدارة المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط فيما يحل المصرى البورسعيدى ثانياً بستة نقاط أيضاً ولكن فارق الاهداف لصالح الفريق السماوى بينما يقبع رينجرز النيجيرى ونواذيبو الموريتانى فى المركز الثالث والرابع بدون نقاط.

وضربت الإصابات صفوف بيراميدز في الفترة الأخيرة قبل اللقاء المرتقب ضد المصري البورسعيدي، ومنهم الأوغندى عبده لومالا صانع ألعاب بيراميدز، كان آخر الضحايا بعدما أجرى جراحة بعد إصابته في غضروف الركبة ليغيب عن المستطيل الأخضر لمدة 3 أسابيع قبل العودة للمران الجماعى.

وأعلن بيراميدز في وقت سابق إصابة لاعب الوسط محمد فتحى بتمزق فى العضلة الضامة، كما أن إسلام عيسى الجناح الأيسر يعاني من شد فى العضلة الخلفية.

وكان بيراميدز قد استغنى فى وقت سابق عن جهازه الطبي الأجنبي بقيادة البرازيلي دييجو مارزيال، وتم تعيين جهاز طبي مصري بقيادة أيمن فريد.

وفى الظهور الأول بالبطولة سطر فريق بيراميدز تاريخا جديدا بالكونفيدرالية الأفريقية حيث اقترب من التأهل لدور الثمانية بعدما نجح فى إقصاء العديد من الأندية الكبرى وكان مشواره صعب للغاية بعدما أقصى النجمة الكونغولى ، وشباب بلوزداد الجزائرى ويانج أفريكانز التنزانى، ويتصدر مجموعته من فوزين على التوالى فى دور المجموعات.

بيراميدز خاض عشر مباريات بالدوري فاز فى أربعة لقاءات، وتعادل مثلها وخسر مباراتين ليتراجع للمركز الخامس برصيد 16 نقطة.

ونجح فريقا بيراميدز والمصري في حجز مقعديهما بدور المجموعات بعدما نجحا في تخطي الأدوار التمهيدية، حيث فاز بيراميدز على يانج أفريكانز التنزانى 5-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، بينما اقصى المصري البورسعيدي نظيره كوت دي أور بطل سيشل بنتيجة 6-0

وفاز بيراميدز على نواذيبو الموريتاني بالقاهرة بسداسية دون رد وعلى إينوجو رينجرز في نيجيريا بنتيجة 3-1 كما فاز المصري على رينجرز في مصر بنتيجة 4-2 وعلى نواذيبو في موريتانيا بنتيجة 3-2.