شكرا لقرائتكم تعادل سلبى بين ناشئى الأهلى والزمالك فى بطولة الجمهورية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعادل فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٣ سلبياً مع ضيفه الزمالك، في مباراة قمة بطولة الجمهورية، التي جمعت بينهما اليوم السبت على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن منافسات الجولة ١٩ من الموسم.

بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: طارق حسن الدفاع: إبراهيم عبد الحكيم - مازن أسامة - محمد أحمد - كريم فكري الوسط: أحمد داوود - محمد وائل - ميدو نبيل - يوسف نوفل - إسلام عبد الله الهجوم: محمود حمدي

وتعرض مدافع الزمالك عبد الرحمن علي محمود للطرد في الدقيقة ٤٢، بسبب عرقلته لمحمود حمدي مهاجم الأهلي و هو منفرد بالمرمى، ليكمل الزمالك المباراة بعشرة لاعبين.

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وفي الشوط الثاني شارك عبد الرحمن ممدوح بدلاً من محمد أحمد، وكريم عثمان بدلاً من محمود حمدي، ومحمد سرحان بدلاً من أحمد داوود.

بهذا التعادل رفع فريق ٢٠٠٣ بالأهلي رصيده إلى ٣٠ نقطة، جمعهم من الفوز في ٨ مباريات، والتعادل في ٦ مباريات، و ٣ خسائر، مسجلاً ٢٩ هدفاً مقابل ١٧ هدفاً في مرماه، حيث فاز على سموحة ٢ - صفر، وتعادل مع الزمالك سلبياً، وفاز على الاتحاد السكندري ٣ - ١، وعلى الجونة ٢ - صفر، وعلى الإنتاج الحربي ٢ - صفر، وعلى طنطا ٥ - ١، وخسر أمام دجلة ١ - ٢، وفاز على أسوان ٢ - صفر اعتبارياً، وتعادل مع الإسماعيلي ٣ - ٣، ومع المقاصة ٢ - ٢، وفاز على المقاولون ٢ - ١، وخسر من بيراميدز ١ - ٣، ومن طلائع الجيش ١ - ٢، وتعادل مع إنبي ١ - ١، وفاز على حرس الحدود ١ - صفر، وتعادل مع سموحة ١ - ١، ومع الزمالك سلبياً.

ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠٣ بالأهلي محمد سعد مديراً فنياً، وشريف عبد الفضيل مدرباً عاماً، ومحمد أحمد ماهر مدرباً، وبهاء جمال مدرباً لحراس المرمى، وشريف خليل إداري الفريق، وعلاء مأمون طبيب الفريق وطه محمد عبد الرحيم مخطط الأحمال وأحمد ممدوح أخصائي التدليك.