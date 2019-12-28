جماهير الأهلى تنتشر في مدرجات السلام استعدادا للقاء بلاتينيوم.. صور

جدة - عمرو شويل حرصت جماهير النادي الأهلي على التوافد نحو ستاد السلام منذ الثالثة عصراً لحضور اللقاء المرتقب بين النادى الأهلى وبلاتينيوم الزيمبابوى فى دورى أبطال أفريقيا.

وشهد الاستاد حضور أمني مكثف من قبل الشركة الإفريقية للأمن والحراسة، التي سهلت دخول الجماهير بسهولة ويسر، وذلك بعد إتمام إجراءات التفتيش التي تمت على عدة مراحل، من خلال البوابات الالكترونية والأجهزة الحديثة والمتطورة بإشراف اللواء محمد نبيل الدسوقي رئيس مجلس إدارة الشركة واللواء محمود طاهر العضو المنتدب، وسط فرحة ارتسمت على وجوه الجماهير الذين توجهوا لأماكنهم في المدرجات في وقت زمني قصير.

وأعربت الأسر المصرية عن تقديرها لرجال الأمن الذين اصطفوا في الاستاد للتأمين وحراسة فرحتهم في المدرجات.