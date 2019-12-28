شكرا لقرائتكم ديسابر يشترط الحصول على 35 ألف دولار للعودة إلى تدريب الإسماعيلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اشترط الفرنسي ديسابر المدير الفني السابق لبيراميدز الحصول علي راتب ٣٥ الف دولار للعودة لتدريب الاسماعيلي مرة أخري ، وذلك بعدما دخل الاسماعيلي في مفاوضات مع المدرب الفرنسي وعرض عليه تقاضي ٢٥ الف دولار الا ان ديسابر أصر علي تقاضي راتب ٣٥ الف دولار بالإضافة لعدم تدخل مجلس الإدارة في عمله سواء في اختيار الصفقات الجديدة أو تحديد قائمة الراحلين عن الفريق لاسيما أنه واجه صعوبات عديدة في التعاون مع إدارة الدراويش في هذا الملف بالولاية الاولي ، وتدرس إدارة الإسماعيلي طلبات المدرب الفرنسي لاتخاذ قرار نهائي بشأن التعاقد معه لاسيما أنه ديسابر اكتسب شعبية هائلة في الاسماعيلية بعد نتائجه المتميزة مع الفريق الأصفر ويري المجلس أنه الحل الأنسب لمواجهة نيران الجماهير المشتعلة منذ فترة طويلة بسبب تراجع النتائج.

ودفعت النتائج الجيدة للمدرب الفرنسي مع الاسماعيلي فى الفترة الماضية إدارة الدراويش للتفكير بجدية في التعاقد معه مرة أخرى وتحدثوا معه مؤخراً عبر وسطاء لكن ديسابر رفض الفكرة خوفاً من تكرار سيناريو التجربة الاولى وعدم تدعيم الفريق بصفقات مميزة لتتوقف المفاوضات مُبكراً قبل أن يتدخل وسطاء لإقناع الطرفين بفتح باب المفاوضات مجددا.

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ويبحث الدراويش عن مدير فنى أجنبي لخلافة الصربي ميودراج يسيتش الذى تمت إقالته من منصبه لسوء النتائج بعد أن أمضى 93 يوماً فى قيادة الدراويش، حيث تولى المسئولية فى 31 أغسطس الماضى وقاد الفريق الأصفر فى 9 مباريات فاز فى 5 مواجهات وخسر 4 لقاءات ولم يعرف التعادل، وسجل الفريق تحت قيادته 11 هدفاً وتلقت الشباك الصفراء فى عهده 10 أهداف.

وقاد ديسابر فريق الإسماعيلي ليحقق مع "الدراويش" نتائج مميزة على مستوى الدوري، الأمر الذي جعل الأصفر ينافس على البطولة المحلية بجانب الأهلي ، وحقق ديسابر نتائج مميزة مع الإسماعيلي حيث قاد الأصفر في 17 مباراة بمسابقة الدوري بجانب لقاء في مسابقة كأس مصر،استطاع أن يحقق من خلالها الفوز في 13 مناسبة مقابل أربع تعادلات وخسارة وحيدة كانت على يد الأهلي بنتيجة (2-0) في مباراة مؤجلة من الأسبوع الرابع ، طموح ديسابر مع الإسماعيلي بدأ يزداد ليطالب الإدارة بالقيام بصفقات من الفئة الأولى من أجل منافسة الأهلي على اللقب إلا أن طلبه لم يتحقق ليخوض بعدها تجربة أولى في مسيرته التدريبية من خلال قيادة منتخب أوغندا.