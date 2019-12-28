شكرا لقرائتكم الزمالك يفرط بتقدمه ويتعادل مع زيسكو يونايتد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - فرط الزمالك المصري في تقدمه بهدف على مستضيفه زيسكو يونايتد الزامبي لتنتهي مباراتهما في الجولة الثالثة بالمجموعة الأولى في دور المجموعات بدوري أبطال افريقيا لكرة القدم بالتعادل 1-1 يوم السبت.

ورفع الزمالك رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثاني بالمجموعة متأخرا بفارق ثلاث نقاط عن مازيمبي من الكونغو الديمقراطية الذي تعادل بالنتيجة ذاتها خارج أرضه مع بريميرو أوغوستو الأنغولي يوم السبت.

ويتساوى بريميرو أوغوستو وزيسكو في رصيد النقاط ولكل منهما نقطتين من ثلاث مباريات في المركزين الثالث والرابع.

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ويستضيف الزمالك فريق زيسكو في العاشر من الشهر المقبل ضمن الجولة الرابعة للمجموعة. وتقدم الزمالك عبر ضربة رأس للبديل مصطفى محمد في الدقيقة 72 إثر تمريرة عرضية من القائد محمد عبد الشافي.

وأدرك أصحاب الأرض التعادل بعدها بست دقائق عبر كوادري ألديكو عندما تابع تمريرة عرضية بتسديدة مباشرة من مدى قريب سكنت شباك محمد أبو جبل حارس الزمالك.

أثرت أرضية الملعب الزلقة بفعل الأمطار الغزيرة على أداء اللاعبين لكن التونسي فرجاني ساسي أهدر فرصة للزمالك في بداية المباراة عندما ضلت تسديدته طريقها نحو مرمى أصحاب الأرض.