شكرا لقرائتكم روي فيتوريا: النصر لا يتأثر بغياب أي لاعب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد البرتغالي روي فيتوريا، مدرب النصر، أن التأخر بالنتيجة في المباريات الماضية كان بسبب قلة التركيز، مشيرا إلى أن الفريق لن يتأثر بغياب أي لاعب لامتلاكه عددا كبيرا من النجوم.
وفي المؤتمر الصحفي الذي تلا اللقاء، أوضح فيتوريا: كانت مباراة مهمة فنحن لعبنا أمام فريق منظم وحضّر لنا بثقة، والشوط الأول كان متقطعا والعائق لم يكن جسديا بل ذهنيا.
وأضاف مدرب النصر، قائلا: تحدثت مع اللاعبين بين الشوطين ونجحنا بتسجيل 4 أهداف، وفي المباريات الماضية تقلبنا النتيجة أمام ضمك والفيحاء وكان خطأنا فيهما أننا لم نبدأ بالشكل المطلوب بسبب قلة التركيز غالبا.
واختتم ابن الـ49 عاما، المؤتمر قائلا: أمامنا أسبوع كامل للتحضير لمباراة السوبر، ونحن نملك لاعبين مميزين وآخرون في الفئات السنية للمنتخب السعودي، لذلك لا يؤثر بنا أي غياب.
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