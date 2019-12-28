شكرا لقرائتكم برايتون يهزم بورنموث بهدفين نظيفين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - فاز فريق برايتون على ضيفه بورنموث 2 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في المرحلة العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل هدفي برايتون علي رضا جهانبخش في الدقيقة الثالثة وآرون موي في الدقيقة 79. ورفع برايتون رصيده إلى 23 نقطة في المركز الثالث عشر وتوقف رصيد بورنموث عند 20 نقطة في المركز السادس عشر.