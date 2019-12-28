شكرا لقرائتكم برايتون يهزم بورنموث بهدفين نظيفين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - فاز فريق برايتون على ضيفه بورنموث 2 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في المرحلة العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وسجل هدفي برايتون علي رضا جهانبخش في الدقيقة الثالثة وآرون موي في الدقيقة 79. ورفع برايتون رصيده إلى 23 نقطة في المركز الثالث عشر وتوقف رصيد بورنموث عند 20 نقطة في المركز السادس عشر.
كانت هذه تفاصيل خبر برايتون يهزم بورنموث بهدفين نظيفين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.