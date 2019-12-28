شكرا لقرائتكم أرتيتا يهدف إلى إصلاح العلاقة بين أرسنال وجماهيره ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اعترف ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال الجديد أن مهمته هي إصلاح العلاقة بين النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم وجماهيره المحبطة من الأداء المتواضع في الأشهر الماضية.

وتراجع أرسنال للمركز 11، وهو أسوأ مركز له بعد منتصف الموسم في تاريخ الدوري الممتاز، ولم يفز بملعبه في خمس مباريات منذ تغلب 1-صفر على بورنموث في بداية أكتوبر الماضي.

ووصل غضب الجمهور إلى الذروة بعد توجيه صيحات استهجان ضد القائد غرانيت تشاكا عند استبداله في مباراة أمام كريستال بالاس وكشف وكيله أنه يتطلع للانتقال إلى هيرتا برلين الشهر المقبل.

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وأبلغ أرتيتا الصحافيين: نأمل في تغيير هذه الروح السلبية. يجب أن أقنع اللاعبين أولا وإذا تحقق هذا سنقنع الجماهير وأعتقد أن هذا مهم جدا في عملي، يتوقع الجمهور الكثير منا ويجب أن نمنحهم المتعة، وأن نسعد حياتهم. عندما نفوز سيتحسن الوضع لأنهم سيشعرون بالسعادة، إنها مسؤوليتنا ويجب أن نبذل كل جهد لتحقيق أهدافنا.

وسيستضيف أرسنال جاره تشيلسي صاحب المركز الرابع، الذي يبتعد عنه بثماني نقاط، يوم الأحد في أول مباراة لأرتيتا في ملعب الإمارات بعد التعادل خارج ملعبه 1-1 مع بورنموث يوم الخميس.

وأضاف المدرب الإسباني: كنت سعيدا بالطريقة التي عامل بها الجمهور اللاعبين أمام بورنموث، ذهب اللاعبون لتحية الجمهور بعد المباراة وكنت سعيدا بذلك، لأننا نحتاج لهذا التواصل ونحتاج للبناء على هذا تدريجيا لأن هذا مصدر قوة لنا.