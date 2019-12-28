beIN بث مباشر مباراة الأهلي وبلاتينوم يلا شوت اليوم kora live يلا شوت الأسطورة الجديد الآن مشاهدة الأهلي وبلاتينوم كورة اون لاين bein sport بث مباشر رابط youtube بدون تقطيع اليوم السبت

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تشكيل الأهلي اليوم مباشر الأهلي وبلاتينوم

حراسة المرمي: محمد الشناوي

خط الدفاع كل من أحمد فتحي و رامي ربيعة و أيمن اشرف و علي معلول.

خط الوسط كل من عمرو السولية و اليو ديانج و محمد مجدي الشهير بـ أفشة.

خط الوسط الهجومي كل من حسين الشحات وجونيور أجاي ومهاجم صريح وليد أزوارو.

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