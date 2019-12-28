شكرا لقرائتكم خبر عن عودة الشناوى لقائمة بيراميدز أمام المصرى بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ويتصدر بيراميدز صدارة المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط فيما يحل المصرى البورسعيدى ثانياً بستة نقاط أيضاً ولكن فارق الاهداف لصالح الفريق السماوى بينما يقبع رينجرز النيجيرى ونواذيبو الموريتانى فى المركز الثالث والرابع بدون نقاط.

وضربت الإصابات صفوف بيراميدز في الفترة الأخيرة قبل اللقاء المرتقب ضد المصري البورسعيدي، ومنهم الأوغندى عبده لومالا صانع ألعاب بيراميدز، كان آخر الضحايا بعدما أجرى جراحة بعد إصابته في غضروف الركبة ليغيب عن المستطيل الأخضر لمدة 3 أسابيع قبل العودة للمران الجماعى.

وأعلن بيراميدز في وقت سابق إصابة لاعب الوسط محمد فتحى بتمزق فى العضلة الضامة، كما أن إسلام عيسى الجناح الأيسر يعاني من شد فى العضلة الخلفية.

وكان بيراميدز قد استغنى فى وقت سابق عن جهازه الطبي الأجنبي بقيادة البرازيلي دييجو مارزيال، وتم تعيين جهاز طبي مصري بقيادة أيمن فريد.

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وفى الظهور الأول بالبطولة سطر فريق بيراميدز تاريخا جديدا بالكونفيدرالية الأفريقية حيث اقترب من التأهل لدور الثمانية بعدما نجح فى إقصاء العديد من الأندية الكبرى وكان مشواره صعب للغاية بعدما أقصى النجمة الكونغولى ، وشباب بلوزداد الجزائرى ويانج أفريكانز التنزانى، ويتصدر مجموعته من فوزين على التوالى فى دور المجموعات.

بيراميدز خاض عشر مباريات بالدوري فاز فى أربعة لقاءات، وتعادل مثلها وخسر مباراتين ليتراجع للمركز الخامس برصيد 16 نقطة.

ونجح فريقا بيراميدز والمصري في حجز مقعديهما بدور المجموعات بعدما نجحا في تخطي الأدوار التمهيدية، حيث فاز بيراميدز على يانج أفريكانز التنزانى 5-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، بينما اقصى المصري البورسعيدي نظيره كوت دي أور بطل سيشل بنتيجة 6-0

وفاز بيراميدز على نواذيبو الموريتاني بالقاهرة بسداسية دون رد وعلى إينوجو رينجرز في نيجيريا بنتيجة 3-1 كما فاز المصري على رينجرز في مصر بنتيجة 4-2 وعلى نواذيبو في موريتانيا بنتيجة 3-2.