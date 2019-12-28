شكرا لقرائتكم خبر عن أهلي ٢٠٠٣ يتعادل مع الزمالك سلبياً في بطولة الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعادل فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٣ سلبياً مع ضيفه الزمالك، في مباراة قمة بطولة الجمهورية، التي جمعت بينهما اليوم السبت على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن منافسات الجولة ١٩ من الموسم.

بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: طارق حسن الدفاع: إبراهيم عبد الحكيم - مازن أسامة - محمد أحمد - كريم فكري الوسط: أحمد داوود - محمد وائل - ميدو نبيل - يوسف نوفل - إسلام عبد الله الهجوم: محمود حمدي

وتعرض مدافع الزمالك عبد الرحمن علي محمود للطرد في الدقيقة ٤٢، بسبب عرقلته لمحمود حمدي مهاجم الأهلي و هو منفرد بالمرمى، ليكمل الزمالك المباراة بعشرة لاعبين.

ولعب الزمالك المباراة بتشكيل مكون أحمد نادر السيد لحراسة المرمى وأحمد محمد ، عبدالرحمن علي ، محمد كمال ، محي جمعة في خط الدفاع وطارق علاء ، مصطفي بسيوني ، احمد عبدالرحيم ، كريم احمد ، عبدالله محمد في خط الوسط وعلي ياسر في الهجوم.

Advertisements

ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠٣ بالأهلي محمد سعد مديراً فنياً، وشريف عبد الفضيل مدرباً عاماً، ومحمد أحمد ماهر مدرباً، وبهاء جمال مدرباً لحراس المرمى، وشريف خليل إداري الفريق، وعلاء مأمون طبيب الفريق وطه محمد عبد الرحيم مخطط الأحمال وأحمد ممدوح أخصائي التدليك.

فيما يقود الفريق فنيا سامح إسماعيل ، ويعاونه سامي عبدالحليم واحمد زكريا ، وحسني مسعد لحراس المرمي ، وخالد عبد الرسول اخصائي تأهيل ، ومحمد عبدالرحيم ميشو اداري للفريق.