شكرا لقرائتكم خبر عن تمزّق في السمّانة يُبعد حسن يوسف عن أسوان أمام طلائع الجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تأكد غياب حسن يوسف لاعب نادي أسوان عن المشاركة مع أبناء الجنوب في مباراتهم المرتقبة غدا أمام طلائع الجيش، والتي تقام في إطار منافسات الجولة الحادية عشر من عمر مسابقة الدوري العام، في تمام الساعة الثانية والنصف على ملعب الفريق الأسواني، وذلك بسبب إصابة اللاعب بتمزق في السمّانة من المقرر أن يغيب على أثره لمدة عشر أيام مقبلة ، ويعاني أبناء الجنوب من كثرة الاصابات في الفترة الأخيرة، خاصة بعد تعرض ثنائي هجوم الفريق، أحمد عبد الظاهر وأوميد أوكري للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة، ليغيبا عن المشاركة مع أسوان حتى نهاية الموسم الجاري.

وكان نادي أسوان بقيادة مجدي عبد العاطي قد تعادل مع طنطا ، في مباراة الأسبوع العاشر بمسابقة الدوري والتي استضافها ملعب أبناء السيد البدوي، بهدفين لمثلهما، في لقاء مثير حتى الدقائق الأخيرة.

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ويسعى مسئولوا أسوان لتدعيم صفوف الفريق في الميركاتو الشتوي بمهاجم جديد بعد لعنة الصليبي التي ضربت خط هجوم تماسيح النيل، لمواصلة الصراع على البقاء في دوري الأضواء والشهرة.

وقدم مسئولو أسوان عرضا إلى النادي الاسماعيلي، لضم حازم مرسي لاعب الدراويش مجانا في الميركاتو الشتوي، نظرا للحالة المادية الصعبة التي يمر بها أبناء الجنوب.

ويحتل نادي أسوان المركز ال 17 وقبل الأخير في جدول مسابقة الدوري العام، برصيد 6 نقاط، بعدما خاض أبناء الجنوب 9 مباريات، فازوا في واحدة على حساب إنبي، وتعادلوا في ثلاثة مباريات أمام إف سي مصر وبيراميدز وطنطا وخسروا في 5 لقاءات أخرى.