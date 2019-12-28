شكرا لقرائتكم خبر عن تمزّق في السمّانة يُبعد حسن يوسف عن أسوان أمام طلائع الجيش والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وكان نادي أسوان بقيادة مجدي عبد العاطي قد تعادل مع طنطا ، في مباراة الأسبوع العاشر بمسابقة الدوري والتي استضافها ملعب أبناء السيد البدوي، بهدفين لمثلهما، في لقاء مثير حتى الدقائق الأخيرة.
ويسعى مسئولوا أسوان لتدعيم صفوف الفريق في الميركاتو الشتوي بمهاجم جديد بعد لعنة الصليبي التي ضربت خط هجوم تماسيح النيل، لمواصلة الصراع على البقاء في دوري الأضواء والشهرة.
وقدم مسئولو أسوان عرضا إلى النادي الاسماعيلي، لضم حازم مرسي لاعب الدراويش مجانا في الميركاتو الشتوي، نظرا للحالة المادية الصعبة التي يمر بها أبناء الجنوب.
ويحتل نادي أسوان المركز ال 17 وقبل الأخير في جدول مسابقة الدوري العام، برصيد 6 نقاط، بعدما خاض أبناء الجنوب 9 مباريات، فازوا في واحدة على حساب إنبي، وتعادلوا في ثلاثة مباريات أمام إف سي مصر وبيراميدز وطنطا وخسروا في 5 لقاءات أخرى.
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