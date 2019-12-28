شكرا لقرائتكم خبر عن وصول الإسماعيلي لستاد الإسكندرية وسط تشديدات أمنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل منذ قليل لاعبو الإسماعيلى ملعب الإسكندرية وسط تشديدات أمنية ، استعدادا للقاء الاتحاد فى تمام السابعة والنصف من مساء اليوم ، لحساب جولة الذهاب من دور الــ8 ببطولة كأس العرب للأندية الأبطال.

وظهرت علامات الاصرار والتحفز على وجوه اللاعبين ، سعيا لاستعادة طريق الانتصارات بعد سلسلة التعثرات الأخيرة على المستوى المحلى.

وحرصت جماهير الإسماعيلى على مساندة اللاعبين فور وصولهم أرض الملعب ، من أجل تحفيزهم على العودة من الإسكندرية بنتيجة إيجابية تسهل من مهمة الفريق بلقاء الإياب وحصد بطاقة التأهل لدور الأربعة بالبطولة.

يستضيف الإتحاد السكندرى مع دقات السابعة والنصف مساء السبت نظيره الإسماعيلى على ستاد الاسكندرية بذهاب دور الثمانية لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية ، علماً بأن مباراة العودة ستقام على استاد الإسماعيلية مباراة الإياب يوم الجمعة 24 يناير الساعة 5 مساءً ، وسيتأهل الفائز من الاسماعيلى والاتحاد السكندرى مع الفائز من مباراة (المتأهل من مولودية الجزائر والقوة الجوية العراقية) والرجاء المغربي.

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وأعلن الاتحاد العربي لكرة القدم تطبيق تقنية الفيديو في مباريات ربع النهائي لضمان العدالة بين الفرق ، وكان الإسماعيلي قد تخطى الجزيرة الإماراتي بنتيجة 4-0 في مجموع المباراتين، بينما مر الاتحاد من المحرق البحريني بمجموع 3-0 في اللقائين.

ويحصل بطل المسابقة على مكافآة مالية ضخمة لتصل لـ6 ملايين دولار، ما يعادل 100 مليون جنيه مصر، فيما يحصل صاحب المركز الثانى على 2.5 مليون دولار ما يعادل 42 مليون جنيه مصرى.

فى حين تحصل الأندية المتأهلة للدور نصف النهائي على 500 ألف دولار، والدور ربع النهائى 200 ألف دولار، و150 ألف دولار للفرق المتأهلة إلى دور الـ16.

وكان النجم الساحلي التونسي توج بطلاً للنسخة الماضية التي أقيمت تحت مسمى كأس زايد للأندية الأبطال بعد فوزه على الهلال السعودي بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت بمدينة "العين" الإماراتية.