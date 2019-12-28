شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. "ربع قرن بلا هزيمة" أبرز الأرقام الإيجابية للزمالك من تعادل زيسكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فريق نادي الزمالك نتيجة إيجابية في مواجهة فريق زيسكو الزامبي في اللقاء الذي أقيم منذ قليل على ملعب ليفي مواناواسا ستاديوم ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ونجح الفريق الأبيض في الخروج للمباراة الخامسة على التوالي دون تلقي خسارة على الملاعب الزامبية في المسابقات الافريقية، حيث كان آخر خسارة لأصحاب الرداء الأبيض منذ 25 عاما بهدف نظيف على يد فريق ناكانا ريد ديفليز في الدور نصف النهائي دوري أبطال إفريقيا عام 1994 ولم تكن خسارة مؤثرة نظرا لفوز الزمالك ذهابا بهدفين مقابل لاشيء.

حيث يعد الزمالك الفريق المصري الوحيد الذي لم يتذوق طعم الخسارة خلال 5 مباريات.