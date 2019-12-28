شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. "ربع قرن بلا هزيمة" أبرز الأرقام الإيجابية للزمالك من تعادل زيسكو والان مع تفاصيل الخبر
ونجح الفريق الأبيض في الخروج للمباراة الخامسة على التوالي دون تلقي خسارة على الملاعب الزامبية في المسابقات الافريقية، حيث كان آخر خسارة لأصحاب الرداء الأبيض منذ 25 عاما بهدف نظيف على يد فريق ناكانا ريد ديفليز في الدور نصف النهائي دوري أبطال إفريقيا عام 1994 ولم تكن خسارة مؤثرة نظرا لفوز الزمالك ذهابا بهدفين مقابل لاشيء.
حيث يعد الزمالك الفريق المصري الوحيد الذي لم يتذوق طعم الخسارة خلال 5 مباريات.
الزمالك ضد زيسكو
بدأ الزمالك المباراة بتشكيل يضم كل من، محمد أبو جبل فى حراسة المرمى ، وفى خط الدفاع: محمد عبد الغنى ومحمود علاء ومحمود حمدى الونش ومحمد عبد الشافى، وخط الوسط: طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهم أحمد زيزو وأوباما ومحمد أوناجم.. وخط الهجوم: أشرف بن شرقى.
الزمالك ينفرد بالمركز الثانى
بهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده إلى 4 نقاط فى المركز الثانى فى المجموعة خلف مازيمبى المتصدر بـ7 نقاط، بينما رفع زيسكو رصيده إلى نقطتين.
مصطفى محمد يسجل هدفه الخامس
سجل مصطفى محمد مهاجم الزمالك هدفه الافريقى الخامس بقميص الزمالك فى النسخة الحالية، حيث سبق وسجل ثلاثية فى شباك ديكاداها الصومالى ، قبل ان يسجل هدفا فى دور الـ16 أمام جينراسيون السنغالى، ويضيف الخامس اليوم.
كانت هذه تفاصيل خبر سوبر كورة.. "ربع قرن بلا هزيمة" أبرز الأرقام الإيجابية للزمالك من تعادل زيسكو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.