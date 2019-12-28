شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستبعد إكرامي من مواجهة بلاتينيوم بسبب السمانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استبعاد شريف إكرامي حارس مرمى المارد الأحمر من مواجهة بلاتينيوم الزيمبابوي، بسبب معاناته من اجهاد في السمانة، ويلتقي الأحمر مع بطل زيمبابوي بالجولة الثالثة لمباريات دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم والتي من المقرر ان تقام في تمام الساعة التاسعه مساء اليوم على ملعب السلام.

الجدير بالذكر أن شريف إكرامي غاب عن مران الفريق الجماعي خلال مران الأمس وادي تدريبات تأهيلية في صالة الجيم بالنادي.

ويدخل فريق الأهلى اختباراً أفريقياً جديداً عندما يواجه بلاتينيوم بطل زيمبابوى فى التاسعة مساء اليوم السبت على ملعب السلام، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا، ويدخل الأهلى المباراة فى المركز الثالث بعد خسارة المباراة الأولى أمام النجم الساحلى، قبل أن يستعيد توازنه ويهزم الهلال السودانى فى المباراة الثانية. ويرغب الأهلى فى إسقاط بطل زيمبابوى للانقضاض على الصدارة، فى الوقت الذى يحتل بلاتينيوم قبل مواجهة الأهلى المركز الرابع والأخير بدون رصيد من النقاط، بعد هزيمته فى مباراتين، ويحتل النجم الساحلى المركز لأول برصيد 6 نقاط بعد الفوز فى مباراتين، ويليه الهلال السودانى برصيد 3 نقاط، بعد الفوز فى مباراة والهزيمة فى أخرى. Advertisements ويعانى الأهلى من غياب أكثر من نجم داخل صفوفه بداعى الإصابة وعلى رأسهم رمضان صبحى وحمدى فتحي، بينما وضع توماس بينكيل مخطط أحمال الفريق على مدار الأيام الماضية برنامجا بدنيا خاصا للاعبين، للتخلص من حالة الإجهاد العضلى، استعداداً لمواجهة بطل زيمبابوى المرتقبة. وعلى الجانب الآخر يسعى فريق بلاتنيوم لتحقيق المفاجأة واحراز نتيجة ايجابية أمام الأهلى، وذلك لحصد أول النقاط، خاصة وأن الفريق لا يملك فى جعبته أى نقاط بعد الخسارة فى أول مباراتين له فى دور المجموعات. من جانبه أكد بيتروس مهارى، حارس وقائد بلاتينيوم، على صعوبة مباراة الأهلى، معترفاً أن فريقه لايزال يفتقد خبرة المنافسة فى مسابقة دورى أبطال أفريقيا مطالباً الجماهير بالصبر ومنح اللاعبين مزيد من الوقت لاكتساب الخبرة.

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