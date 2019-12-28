يلا شووت NOW مشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينيوم بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL كورة اون لاين رابط ماتش الاهلي YALLA ONLINE

يصطدم الأهلي بنظيره بلاتينيوم الزيمبابوي مساء اليوم السبت، ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويلعب الأهلي ضد بلاتينيوم على أرضية ملعب السلام في إطار مواجهات الجولة الثالثة بدور المجموعات للبطولة القارية.

الأهلي يحل في المركز الثاني بترتيب المجموعة الثانية برصيد

3 نقاط خلف النجم الساحلي التونسي الذي يتصدرها بـ6 نقاط، ويحتل الهلال المركز الثالث برصيد 3 نقاط وبلاتينيوم في المركز الرابع بدون نقاط.

وشهدت قائمة الأهلي التي أعلنها السويسري رينيه فايلر غياب

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مروان محسن ومحمود وحيد عن اللقاء، وانضمام 21 لاعباً.



موعد مباراة الأهلي وبلاتينيوم اليوم

الأهلي على موعد مع بلاتينيوم، في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت السعودية.



القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبلاتينيوم في دوري أبطال إفريقيا

وتذاع مباراة الأهلي وبلاتينيوم ببطولة دوري أبطال إفريقيا، عبر قناة بى إن سبورت 1 الرياضية، وقناة تايم سبورت الأرضية.