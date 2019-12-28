يخوض فريق الاهلي مباراة قوية الليلة ببطولة أفريقيا عندما يواجه نظيره بلاتينيوم بطل زيمبابوي ببطولة أفريقيا، ونرصد في التقرير التالي ، أهم 5 معلومات عن مباراة الليلة وإلى التفاصيل:
1_موعد وملعب مباراة الاهلي وبلاتينيوم
تقام مباراة الاهلي وبلاتينيوم مساء اليوم السبت، وبالتحديد في تمام الساعة التاسعة مساء على ملعب السلام، في المواجهة المقرر اقامتها بينهما ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال افريقيا
2_ترتيب الاهلي وبلاتينيوم قبل مباراة الليلة
يدخل الأهلي المباراة وهو في المركز الثالث بعد خسارة المباراة الأولى أمام النجم الساحلى ،قبل أن يستعيد
3_عدد الجمهور في مباراة الليلة
تقام مباراة الأهلي وبلاتينيوم في حضور 10
4_طاقم تحكيم مباراة الاهلي وبلاتينيوم
يدير الحكم البوروندي جورج جاتوجاتو مواجهة الأهلي وبلاتينيوم، وهو الذي أدار مباراة مصر ومالي في أمم افريقيا تحت 23 عامًا.
5_غيابات الاهلي في مباراة بلاتينيوم
يعاني الأهلي من غياب أكثر من نجم داخل صفوفه بداعي الإصابة وعلى رأسهم رمضان صبحي وحمدي فتحي ومروان محسن ، ومعهم صالح جمعة ومروان محسن فنيا، بينما وضع توماس بينكيل مخطط أحمال الفريق على مدار الأيام الماضية برنامجا بدنيا خاصا للاعبين، للتخلص من حالة الإجهاد العضلى، استعداداً لمواجهة بطل زيمبابوي المرتقبة.
كانت هذه تفاصيل خبر كورة اون لاين NOW مشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينيوم بث مباشر beIN SPORT المفتوحة «alahly»رابط الاهليHD لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.