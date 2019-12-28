في غياب تريزيجيه..أستون فيلا يسقط بثلاثية أمام واتفورد بالدوري الإنجليزي

خسر أستون فيلا أمام واتفورد، بثلاثية دون رد، خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ20 من الدوري الإنجليزي الممتاز، "البريميرليج".

سجل أهداف واتفورد كلا من: تروي

دينيي هدفين في الدقائق 42، و67، وإسماعيليا سار في الدقيقة 71، وشهد اللقاء حالة طرد لـ أدريان ماريابا الذي تحصل على الإنذار الثاني.

بتلك النتيجة رفع واتفورد، رصيده إلى 16 في المركز التاسع عشر، بينما تجمد رصيد أستون فيلا عند 18 نقطة في المركز الثامن عشر.

شهد التشكيل تواجد أحمد المحمدي أساسيًا حتى نهاية المباراة، بينما ظل محمود تريزيجيه على مقاعد البدلاء.