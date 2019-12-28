تشكيل الاتحاد السكندري أمام الإسماعيلي بالبطولة العربية

اعلن طلعت يوسف المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري تشكيل فريقه لمواجهة الاسماعيلي المقرر لها مساء اليوم علي استاد الاسكندرية، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي ببطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية". كأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية". جاء تشكيل الاتحاد لمباراة اليوم كالتالي: في حراسة المرمي: عماد السيد خط الدفاع:محمد انور ،اسلام جمال ،السيد سالم ، أسامة العزب Advertisements خط الوسط نور السيد ،هشام محمد،احمد رفعت، اوكوي خط الهجوم :رزاق سيسه ،خالد قمر بدلاء الاتحاد: محمود الزنفلي، خالد الغندور، احمد حجي، صبري رحيل، ويسلون، مروان عطية، جدو

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