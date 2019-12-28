بث مباشر | مشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينيوم بث مباشر اليوم 28 / 12 / 2019 في دوري أبطال إفريقيا بدون تقطيع

يلا شوت حصري القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الاهلي وبلاتينيوم،تنطلق اليوم السبت 28 ديسمبر 2019 مباراة الأهلي ضد بلاتينيوم القادمة وذلك الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال افريقيا، وما يهمنا هو مباراة الزمالك والأهلي في البطولة، ويلعب الزمالك غدا ضد زيسكو في الثالثة عصرا، أما النادي الأهلي فسيلتقي غدا مع فريق اف سي بلاتينيوم من دولة زيمبابواي، وهو موضوع حديثنا في هذا المقال.
يدخل النادي الأهلي اليوم في لقاء عصيب مع صراع الفريق الزيمبابوي ،ولكن ستكون مباراة هامة مرتقبة من العيار الثقيل جدا،حيث يتقابل الفريقين في مباراة اليومتمام العاشرة بتوقيت مصر،ومن المقرر أن تنطلق ضمن مباريات دوري أبطال إفريقيا الليلة والتي ينتظرها كافة الجماهير بكل شغف من أجل مناصرة فريقهم الأحمر.
التشكيل المتوقع للأهلي في مباراة بلاتنيوم
حراسة المرمى : محمد الشناوي
خط الدفاع : محمد هاني – رامي ربيعة – أيمن أشرف – علي معلول
خط الوسط : أليو ديانج – عمرو السولية – محمد مجدي “قفشة” – حسين الشحات – جونيور أجاي
خط الهجوم : وليد أزارو.
موعد مباراة الأهلي واف سي
ويستقبل استاد الأهلي مباراة النادي الأهلي ضد ضيفه اف سي بلاتينيوم في منافسات المجموعة الثانية في دوري أبطال إفريقيا 2019-2020، وستكون المباراة غدا في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت جمهورية مصر العربية.
ويحتل الأهلي حاليا المركز الثالث في ترتيب هذه المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط، حاله كحال الهلال السوداني صاحب المركز الثاني برصيد 3 نقاط أيضا، أما بلاتينوم منافس الأهلي فهو متذيل المجموعة بدون نقاط، والنجم الساحلي التونسي يتصدر ترتيب المجموعة ب 6 نقاط.
والفوز في هذه المباراة مهم للغاية للنادي الأهلي، فهو سيرفعه للمركز الثاني بكل تأكيد، وربما للمركز الأول أيضا، حيث سيتوقف ذلك على نتيجة مباراة الهلال السوداني ضد النجم الساحلي التونسي والتي ستكون غدا في السادسة مساءا بتوقيت القاهرة.
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