شاهد.. مباراة الإسماعيلي والاتحاد السكندري بالبطولة العربية

تقدم بوابة الوفد بث مباشر لمباراة الاتحاد السكندري أمام نظيره الإسماعيلي مساء يوم السبت المقبل على ملعب الإسكندرية، وذلك ضمن منافسات الدور ثمن النهائي ببطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية".

يسعى الإسماعيلى بقيادة مدربه المؤقت أدهم السلحدار إلى تحقيق نتيجة إيجابية لمصالحة الجماهير الغاضبة على خلفية تراجع نتائج الفريق،

كما يأمل السلحدار فى الثأر من زعيم الثغر الذى هزم الدراويش بثلاثية نظيفة فى الدورى الممتاز.

فى المقابل، يخطط طلعت يوسف المدير الفنى للاتحاد السكندرى لاستعادة الانتصارات بعد أن أخفق فى آخر مبارياته بالدورى أمام الأهلى بعد هزيمته برباعية نظيفة.

وكان زعيم الثغر قد صعد إلى دور الثمانية بعد تخطيه العربى الكويتى والمحرق البحرينى، بينما تأهل الإسماعيلى بعدما تغلب على نظيره الجزيرة الإماراتى برباعية دون رد فى دور الـ16.

شاهد مباراة الإسماعيلي والاتحاد السكندري

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موعد مباراة الإسماعيلي والاتحاد السكندري

تنطلق مباراة الإسماعيلي والاتحاد السكندري في تمام الساعة السابعة ونصف مساءً بتوقيت القاهرة،

وفي تمام الساعة الثامنة ونصف مساءً بتوقيت المملكة

العربية السعودية، وفي تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبو ظبي.